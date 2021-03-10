Звезде "Универа" потребовалась срочная помощь медиков

Звезде "Универа" потребовалась срочная помощь медиков
Настасья Самбурская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса прождала врачей больше часа

Российская актриса и певица Настасья Самбурская пожаловалась поклонникам на повышенное артериальное давление. Ночью звезде стало настолько плохо, что пришлось срочно вызывать бригаду скорой помощи.

Однако медики появились не скоро, о чем звезда сообщила своим поклонникам в микроблоге в "Инстаграм". Звезда "Универа" в итоге дождалась приезда медиков, лежа на диване из-за плохого самочувствия, буквально на "смертном одре".

Также Настасья упрекнула медиков в том, что те слишком долго до нее добирались.

"Вот и старость пришла, а скорая не пришла", – пожаловалась актриса своим поклонникам в соцсетях.

Во время ожидания врачей знаменитость несколько раз перезвонила диспетчеру. В качестве подтверждения певица выложила фотографию, на которой прибывшие медики измеряют ее давление. 

instagram.com/samburskaya

При этом Настасья не стала делиться причинами своего состояния, умолчав, в том числе, и о назначенном медиками лечении. Позднее в Сети распространили публикацию, на которой лежащая в постели звезда смотрит в никуда с отсутствующим выражением лица, а над ней в это время склонились врачи.

Некоторые подписчики предположили, что Настасья в положении. А другие заявили, что в 34 года старость еще не к лицу.

Не так давно поклонники наконец смогли узнать имя загадочного избранника Настасьи Самбурской. Сама актриса однажды призналась, что у нее есть возлюбленный, однако делиться подробностями не стала.

На всех фото артистка старательно закрывала лицо своего мужчины. Правда, недавно СМИ выяснили, что речь идет о 39-летнем бизнес-тренере, с которым Настасью впервые заметили еще в декабре, когда пара появилась в одном из московских ресторанов.

Егор МАЛКОВ

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