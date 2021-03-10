Зайцев рассказал о неожиданной просьбе Пугачевой

Зайцев рассказал о неожиданной просьбе Пугачевой
Вячеслав Зайцев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кутюрье раскрыл очередной эпизод личной жизни Примадонны

В советские времена Алла Пугачева была недовольна своей фигурой и всячески старалась прикрыть недостатки. Ей на помощь пришел модельер Вячеслав Зайцев. 

Он придумал и создал для Примадонны балахоны. При этом наряжал кутюрье не только саму певицу, но и ее близких, а также любовников.

Зайцев вспомнил об одном из таких случаев. Он рассказал, что артистка попросила одеть ее очередного избранника.

Пугачева как-то пришла к нему с Сергеем Челобановым. И Вячеслав Михайлович, откликнувшись на личное пожелание Аллы Борисовны, сшил молодому исполнителю "яркий, цветастый пиджак".

Бывала Примадонна у российского "короля моды" и с Владимиром Кузьминым. Зайцева тогда поразил чересчур маленький рост артиста – тот был "как комарик". Ему подбирала одежду сама знаменитость, отметил модельер в разговоре с корреспондентом "Комсомольской правды".

Когда-то носил наряды от Зайцева и другой избранник Пугачевой – Филипп Киркоров. Известный на весь мир российский кутюрье, по его же словам, "много моделей делал" для других известных артистов.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева расплакалась и сбежала со дня рождения Вячеслава Зайцева. Примадонну до глубины души обидело то, что друг-модельер стал зарабатывать на ее имени.

Фоторепортаж
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Полина ДОРОЖКИНА

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