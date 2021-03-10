Вполне вероятно, что королева не верит словам внука и его жены

После выхода интервью принца Гарри и Меган Маркл в королевской семье разразился громкий скандал. Спустя некоторое время Елизавета II обратилась к внуку и его супруге с посланием. Эксперты попытались уловить тайный смысл в словах британской королевы.

Напомним, Гарри и Меган ранее обвинили одного из членов семьи в расизме. Имя этого человека держат в тайне. Также Маркл заявила, что в период пребывания в Букингемском дворце она не раз становилась объектом травли.

Королева Елизавета II отметила, что вся семья была расстроена, узнав, через какие сложности пришлось пройти семье сына принцессы Дианы.

"Поднятые вопросы, в частности, расовые, вызывают беспокойство. Хотя некоторые воспоминания могут отличаться, к ним относятся очень серьезно, и семья обсудит их в частном порядке", – говорится в заявлении монаршей особы.

По мнению королевского комментатора Фила Дэмпьера, Елизавета II сильно переживает из-за этого скандала. Она пытается самостоятельно разобраться с возникшими проблемами, передает издание Daily Mail.

Также мужчина обратил особое внимание на фразу "некоторые воспоминания могут отличаться".

"Королева на самом деле говорит, что Гарри и Меган могут дать свою версию событий <...>. Она не обвиняет их во лжи, но намекает, что этого могло и не быть", - отметил Дэмпьер.

Он считает, что монаршая особа уже провела разговор с человеком, обвиненном в расизме. Его имя Елизавета II попытается сохранить в тайне, чтобы оградить от нападок, сообщает телеканал "360".

Королевский биограф Том Бауэр высказал предположение, что фраза про разные версии воспоминаний может указывать на недоверие со стороны представительницы Виндзорской династии.

Ранее физиономист оценила искренность Меган Маркл в скандальном интервью.