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Казалось бы, интерес к Виталине Цымбалюк-Романовской
был вызван исключительно ее связью с культовым артистом и театральным режиссером
Арменом Джигарханяном. Мэтр покинул этот мир осенью прошлого года, однако
пианистка продолжает пользоваться вниманием публики. На этот раз выяснилось,
что уроженка Украины серьезно задумалась о материнстве.
По словам Виталины, Армен Борисович был единственным мужчиной в ее жизни. После его смерти артистка продолжает быть одинокой – близости с другими мужчинами у нее не было. Однако это не мешает знаменитости надеяться, что когда-нибудь она сумеет познать радость материнства.
Сейчас Цымбалюк-Романовской 42 года. При этом пианистка уверяет, что вполне способна выносить ребенка. Звезда также рассказала, что когда-то Армен Борисович хотел иметь с ней общего наследника. Однако к этой мысли он пришел слишком поздно – к тому моменту Джигарханяну стукнуло уже 76 лет.
Виталина ни в чем не винит бывшего возлюбленного. Пианистка подчеркнула, что когда решилась связать свою жизнь с любимым артистом, то понимала, что такой шаг может привести к бездетности.
Впрочем, отношения супругов давно разрушались, а Армен Борисович и вовсе покинул этот мир. Так что теперь ничто не мешает звезде обрести женское счастье и родить ребенка. Откровениями знаменитость поделилась на ютуб-шоу "В гостях у Гордона".
В том же интервью она раскрыла подробности интимной жизни с Джигарханяном.
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