Пианистка давно мечтала о продолжении рода

Казалось бы, интерес к Виталине Цымбалюк-Романовской был вызван исключительно ее связью с культовым артистом и театральным режиссером Арменом Джигарханяном. Мэтр покинул этот мир осенью прошлого года, однако пианистка продолжает пользоваться вниманием публики. На этот раз выяснилось, что уроженка Украины серьезно задумалась о материнстве.



По словам Виталины, Армен Борисович был единственным мужчиной в ее жизни. После его смерти артистка продолжает быть одинокой – близости с другими мужчинами у нее не было. Однако это не мешает знаменитости надеяться, что когда-нибудь она сумеет познать радость материнства.

Сейчас Цымбалюк-Романовской 42 года. При этом пианистка уверяет, что вполне способна выносить ребенка. Звезда также рассказала, что когда-то Армен Борисович хотел иметь с ней общего наследника. Однако к этой мысли он пришел слишком поздно – к тому моменту Джигарханяну стукнуло уже 76 лет.

Виталина ни в чем не винит бывшего возлюбленного. Пианистка подчеркнула, что когда решилась связать свою жизнь с любимым артистом, то понимала, что такой шаг может привести к бездетности.

Впрочем, отношения супругов давно разрушались, а Армен Борисович и вовсе покинул этот мир. Так что теперь ничто не мешает звезде обрести женское счастье и родить ребенка. Откровениями знаменитость поделилась на ютуб-шоу "В гостях у Гордона".

В том же интервью она раскрыла подробности интимной жизни с Джигарханяном.