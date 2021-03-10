Агату заподозрили в романе с женатым мужчиной

В Сети активно обсуждают новость о том, что Агата Муцениеце закрутила роман с Климом Шипенко. В СМИ распространились снимки, на которых девушка, которая очень похожа на звезду "Закрытой школы", нежно обнимает режиссера, который уже много лет женат на Соне Карпуниной. Тут же поползли слухи о том, что актриса пошла по стопам "папиной дочки" Мирославы Карпович. Представители артистки отреагировали на столь громкие заявления.

Продюсер Агаты Мариам Андреевская заявила, что ее очень удивили подобные сплетни, поскольку Муцениеце не способна на такую подлость, сообщает StarHit.

"О своей личной жизни Агата не распространяется, держит ее под секретом. С женатым мужчиной она никогда не позволит себе отношений, как это делают женщины с низкой социальной ответственностью",

– отрезала продюсер актрисы, тонко намекнув на Карпович, которая, если верить слухам, закрутила роман с Павлом Прилучным, когда "мажор" еще был в браке.

Напомним, что Клим Шипенко женат на сценаристке Соне Карпуниной. У супругов растет дочь Клементина. При этом режиссер "Текста" всегда с нежностью отзывается о своей семье.

Ранее Агата Муцениеце поделилась, что у ее детей не очень хорошие отношения с отцом. Актриса рассказала, что Тимофей и Мия не горят желанием общаться с Прилучным. По ее мнению, причина в том, что наследники до сих пор не могут привыкнуть к тому, что их родители больше не вместе.