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Михаила Ефремова номинировали на премию "Ника". Осужденный за смертельное ДТП. актер он попал в номинацию за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Француз", который был снят в 2019 году.
На мероприятии будут отмечены фильмы, которые были показаны на больших экранах в 2019 и 2020 годах.
Церемония награждения ежегодной премии Российской академии кинематографических искусств состоится в апреле 2021 года. В шорт-лист также попали Евгений Цыганов, снявшийся в "Одессе" и коллега Ефремова по "Французу" Александр Балуев, следует из информации, размещенной на официальном сайте.
Ранее бывшая жена Ефремова раскрыла правду о непростом браке с актером.
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