Осужденного Ефремова номинировали на престижную кинопремию

Актер попал в шорт-лист благодаря съемкам в фильме "Француз"

Михаила Ефремова номинировали на премию "Ника". Осужденный за смертельное ДТП. актер он попал в номинацию за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Француз", который был снят в 2019 году.

На мероприятии будут отмечены фильмы, которые были показаны на больших экранах в 2019 и 2020 годах.

Церемония награждения ежегодной премии Российской академии кинематографических искусств состоится в апреле 2021 года. В шорт-лист также попали Евгений Цыганов, снявшийся в "Одессе" и коллега Ефремова по "Французу" Александр Балуев, следует из информации, размещенной на официальном сайте. 

Ранее бывшая жена Ефремова раскрыла правду о непростом браке с актером. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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