Курс рубля
- Доллар по 120: Белый дом готовит удар по российской экономике
- Курс евро рухнул до сентябрьского минимума
- В какой валюте стоит хранить сбережения этой весной: комментарий эксперта
Дмитрий Шепелев продолжает делиться с поклонниками подробностями своей личной жизни. В этот раз телеведущий решил вспомнить об истории, которая произошла с ним еще в школьные годы.
Когда Дмитрий учился в 9 классе, у него завязались отношения. Школьники встречались около двух недель.
"Для девятиклассника это уже был приличный срок, почти "серьезные отношения". Часами целовались в подъезде, как умеют это делать только слюнявые подростки, пылко и жадно в десны. Каждый из нас густо пах дешевым дезодорантом. Она ярко красила губы, а я только учился оттирать ее с лица – после свиданий я выглядел как будто на мне клоунский грим",
– ностальгирует Шепелев в своем "Инстаграме".
Однажды девочка решила взять инициативу в свои руки и пригласила артиста к себе домой. Телеведущий без задней мысли согласился. Когда он пришел к школьнице в гости, она была одна. Одетая в один халат, девушка пригласила Шепелева войти.
Обстановка была весьма романтичной: открытая постель, "Основной инстинкт" на паузе. После пассия Дмитрия толкнула его на кровать, они начали целоваться. До чего-то большего не дошло, потому что девятиклассник опаздывал на троллейбус до метро, поэтому и ушел.
Истинные мотивы девушки до него дошли лишь спустя несколько лет. Этой историей шоумен поделился не только с подписчиками, но и со своей нынешней возлюбленной Екатериной.
"Знаете, мне нравится, что я могу рассказать ей обо всем, честно, как есть. Посмеяться вместе над этим или просто поделиться. Это доверие – самое важное, похоже, в отношениях мужчины и женщины. Я только сейчас понял",
– признался телеведущий, добавив, что никакие "интрижки" не стоят этого чувства.
Ранее стало известно, что Дмитрий Шепелев продал общий дом с Жанной Фриске и купил элитную квартиру.
В стране крайне тяжелая ситуация из-за коронавируса