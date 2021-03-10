"Толкнула меня на кровать": Шепелев рассказал об интиме с бывшей

"Толкнула меня на кровать": Шепелев рассказал об интиме с бывшей
Дмитрий Шепелев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущий вспомнил давний роман

Дмитрий Шепелев продолжает делиться с поклонниками подробностями своей личной жизни. В этот раз телеведущий решил вспомнить об истории, которая произошла с ним еще в школьные годы. 

Когда Дмитрий учился в 9 классе, у него завязались отношения. Школьники встречались около двух недель. 

"Для девятиклассника это уже был приличный срок, почти "серьезные отношения". Часами целовались в подъезде, как умеют это делать только слюнявые подростки, пылко и жадно в десны. Каждый из нас густо пах дешевым дезодорантом. Она ярко красила губы, а я только учился оттирать ее с лица – после свиданий я выглядел как будто на мне клоунский грим", 

– ностальгирует Шепелев в своем "Инстаграме". 

Однажды девочка решила взять инициативу в свои руки и пригласила артиста к себе домой. Телеведущий без задней мысли согласился. Когда он пришел к школьнице в гости, она была одна. Одетая в один халат, девушка пригласила Шепелева войти. 

Обстановка была весьма романтичной: открытая постель, "Основной инстинкт" на паузе. После пассия Дмитрия толкнула его на кровать, они начали целоваться. До чего-то большего не дошло, потому что девятиклассник опаздывал на троллейбус до метро, поэтому и ушел. 

Истинные мотивы девушки до него дошли лишь спустя несколько лет. Этой историей шоумен поделился не только с подписчиками, но и со своей нынешней возлюбленной Екатериной. 

"Знаете, мне нравится, что я могу рассказать ей обо всем, честно, как есть. Посмеяться вместе над этим или просто поделиться. Это доверие – самое важное, похоже, в отношениях мужчины и женщины. Я только сейчас понял", 

– признался телеведущий, добавив, что никакие "интрижки" не стоят этого чувства. 

Ранее стало известно, что Дмитрий Шепелев продал общий дом с Жанной Фриске и купил элитную квартиру.

Юлия МИХАЙЛОВА

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