Против Фирсова появились новые доказательства

Против Фирсова появились новые доказательства
Юрий Фирсов и Валентина Легкоступова. Фото: пресс-служба
Вдовец Легкоступовой скрывал, что закодировался от алкоголизма

Дочь Валентины Легкоступовой не теряет надежды доказать, что в смерти ее матери виноват Юрий Фирсов. В этот раз Анэтта Бриль доказала, что яхтсмен скрыл от близких, что закодировался от алкогольной зависимости. 

В студии ток-шоу "Пусть говорят" наследница Легкоступовой напрямую спросила у Фирсова о его отношении к алкоголю. Вдовец сразу же начал отнекиваться. Фирсов уверял, что у него нет никакой зависимости, а свое нахождение в наркологической клинике объяснил тем, что пытался ускорить процесс выздоровления, чтобы приступить к новому делу. 

В ответ на это Бриль протянула Дмитрию Борисову документы, в которых было зафиксировано, что в феврале 2019 яхтсмен вшивал себе специальную ампулу. Похоже, что такого неожиданного поворота мужчина не ожидал, поэтому тут же заявил, что бумаги, на которых стоит его подпись, видит в первый раз. 

Тогда взбешенная наглостью Фирсова наследница Легкоступовой напомнила, что в марте прошлого года он вместе с певицей оказался в наркологической клинике. И уже тогда тело покойной артистки было в многочисленных синяках и гематомах. 

"Вы лечились в наркологической больнице не для того, чтобы прийти в себя и прокапать витаминный коктейль, а потому что вы алкоголик и спаиватель!"

накинулась на вдовца Легкоступовой ее дочь. 

Напомним, что ранее эксперт заявил, что перед смертью исполнительница хита "Ягода-малина" была изнасилована. Фирсов же утверждает, что подобного желания у него возникнуть не могло. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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Это по ходу убийца + насильник и садист. Менты пида*расы.
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