Вдова Абдулова не стала опровергать новый роман

Вдова Абдулова не стала опровергать новый роман
Александр Абдулов. Фото: Irena Niko/Russian Look/www.globallookpress.com
Соседи Юлии Мешиной заметили, что она уже долгое время живет с мужчиной

Александра Абдулова не стало 13 лет назад. Его молодая жена осталась тогда с маленькой дочкой Женей на руках. Первое время Юлии Мешиной было очень тяжело. К счастью, помогали друзья актера. После смерти звезды "Чародеев" его вдова говорила, что  никогда больше не выйдет замуж, мол, Абдулов задрал слишком высокую планку. Однако, кажется, что нашелся мужчина, который все-таки смог достучаться до сердца Юлии. 

Соседи Мешиной по даче заметили, что все чаще она стала приезжать в компании мужчины. И, судя по всему, он не просто друг семьи.Некоторым Юлия даже представила своего предполагаемого избранника. Его зовут Юрий Подольский. Он на несколько лет старше вдовы Абдулова. Работает мужчина в сфере массмедиа, связан с ТВ. 

"Он остается у нее ночевать, живет в ее доме. Они вместе отдыхали. Очень похоже, что этому человеку Юлия разрешила к себе приблизиться и, возможно, разделила с ним жизнь", 

рассказали соседи Мешиной "Комсомольской правде". 

Когда журналисты пытались дозвониться до самой Юлии, она лишь коротко отметила, что ей неудобно сейчас говорить, поскольку на данный момент она находится на отдыхе. В конце она лишь коротко добавила, что в ее жизни все хорошо. 

Ранее стало известно, что Мешина откупилась от брата Абдулова ради наследства. Женщина заплатила родственнику актера 800 тысяч долларов, чтобы сохранить имущество покойного мужа и отца своей дочери. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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