Соседи Юлии Мешиной заметили, что она уже долгое время живет с мужчиной

Александра Абдулова не стало 13 лет назад. Его молодая жена осталась тогда с маленькой дочкой Женей на руках. Первое время Юлии Мешиной было очень тяжело. К счастью, помогали друзья актера. После смерти звезды "Чародеев" его вдова говорила, что никогда больше не выйдет замуж, мол, Абдулов задрал слишком высокую планку. Однако, кажется, что нашелся мужчина, который все-таки смог достучаться до сердца Юлии.

Соседи Мешиной по даче заметили, что все чаще она стала приезжать в компании мужчины. И, судя по всему, он не просто друг семьи.Некоторым Юлия даже представила своего предполагаемого избранника. Его зовут Юрий Подольский. Он на несколько лет старше вдовы Абдулова. Работает мужчина в сфере массмедиа, связан с ТВ.

"Он остается у нее ночевать, живет в ее доме. Они вместе отдыхали. Очень похоже, что этому человеку Юлия разрешила к себе приблизиться и, возможно, разделила с ним жизнь",

– рассказали соседи Мешиной "Комсомольской правде".

Когда журналисты пытались дозвониться до самой Юлии, она лишь коротко отметила, что ей неудобно сейчас говорить, поскольку на данный момент она находится на отдыхе. В конце она лишь коротко добавила, что в ее жизни все хорошо.

Ранее стало известно, что Мешина откупилась от брата Абдулова ради наследства. Женщина заплатила родственнику актера 800 тысяч долларов, чтобы сохранить имущество покойного мужа и отца своей дочери.