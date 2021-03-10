"Соблазнительная": Нюша выставила оголенные ягодицы напоказ

"Соблазнительная": Нюша похвасталась сочной фигурой в бикини
Нюша. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Откровенное фото появилось на странице певицы в "Инстаграм"

Нюша много времени уделяет работе над своим телом: долгие тренировки, правильное питание. Именно благодаря этому певица смогла быстро прийти в форму после рождения дочери, которую назвали Симбой. Иногда артистка радует своих поклонников откровенными фото, которые тут же становятся причиной бурных обсуждений. 

В этот раз звезда опубликовала снимок, который, вероятнее всего, был сделан еще во время отдыха на Мальдивах. На нем Нюша стоит в дверном проеме спиной к фотографу. Одета знаменитость в белый купальник, который красиво подчеркнивает точеную фигуру артистки. 

Отдельного внимания заслуживает и фон: терраса, бирюзовое море и пара белых шезлонгов. 

Кажется, что таким провокационным фото звезда захотела привлечь внимание к проблемам экологии, потому что под публикацией Нюша перечислила список "экологичных" фильмов, которые, по ее мнению, заслуживают внимания. 

Однако в комментариях поклонники принялись обсуждать именно формы звезды. 

"Твоя талия идеальная", "Соблазнительная фигура", "Красота-то какая", "Вот это фигура", "Какая красотка в тени стоит", "На отдых захотелось еще больше", "Идеальная", "Шикарная у вас фигура", "Какие тут фильмы, от фото невозможно оторваться", 

– написали восхищенные фанаты. 

Ранее Нюша приняла участие в откровенной фотосессии и снялась в нижнем белье. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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