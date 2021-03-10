Жена решила развестись с Мамаевым после громкого скандала

Жена решила развестись с Мамаевым после громкого скандала
Павел Мамаев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Модель не вытерпела очередной выходки супруга

Скандально известный российский футболист Павел Мамаев разводится с женой. Официально спортсмен такого заявления не делал – новостью о предстоящем разводе поделилась его супруга Алана в соцсетях. 

Несколько дней назад разгорелся очередной крупный скандал с участием Павла. Его жена опубликовала фото и контактный номер предполагаемой любовницы футболиста из Испании. Позже, не выдержав предательства, модель угодила в больницу с отравлением – каким образом оно было получено до конца неизвестно. 

До этого Алана уже "ловила" супруга на измене, но прощала. Сейчас же закрывать глаза на очередную выходку Мамаева она не стала. На своей странице в соцсетях девушка опубликовала "сторис", объявив, что они со спортсменом решили развестись после почти 8 лет брака. 

"Я не претендую на раздел имущества, не прошу алименты, разрешаю видеть детей в любое время дня и ночи! Все по обоюдному желанию", – написала она.

Модель заявила, что над разводом уже работают адвокаты – без суда расстаться у супругов не выйдет, поскольку в браке у них родились двое детей, которые еще не достигли совершенолетия. 

Фото: instagram.com/alana_mamaeva

Павел Мамаев никаких комментариев на этот счет не давал, в отличие от его предполагаемой любовницы, которая спустя пару дней после уличения собралась подать на Алану в суд за опубликованные личные данные. Позже девушка выложила снимок с результатом теста на беременность. Неизвестно, сыграло ли это финальную роль в решении модели развестись с футболистом. 

Роман ИГНАТОВ

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