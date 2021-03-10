Наследник актера чувствует себя уютнее в режиссерском кресле

У Александра Домогарова есть сын Александр, который появился на свет во втором браке актера с Ириной Гуненковой. Сейчас наследнику артиста 34 года, а отец трогательно называет своего сына "родственной душой". Однако Домогаров-младший решил не идти по стопам своего звездного родителя, сделав выбор в пользу режиссерского кресла.

Пару лет Александр закончил Высшие режиссерские курсы у Владимира Хотиненко, а в качестве дипломной работы снял короткометражку по Стивену Кингу. Сейчас сын известного актера закончил работу над своим первым серьезным фильмом "Пальма", который в скором времени выйдет на большие экраны.

Домогаров не скрывает, что очень гордится своим сыном.

"Мы родственные души, родные, любимые, это мое от А до Я",

– поделился актер в интервью порталу "7дней".

Кстати, артист никогда не навязывал сыну идею стать режиссером. Оказалось, что звезда "Бандитского Петербурга" случайно узнал о том, что Александр поступил в известную "Щепку". Тогда Домогаров-старший был на гастролях, а радостную новость ему сообщила жена художественного руководителя.

Александр, кстати, не скрывает, что любовь к кино ему привили родители, которые часто смотрели фильмы.

"И еще я любит театр и съемочную площадку. Обожал ходить на папины спектакли, стоял за кулисами... Мне ничего не было понятно, но там же все горело, светилось, крутилось много людей вокруг, я прямо фанател",

– вспоминает Домогаров-младший.

В будущем начинающий режиссер планирует продолжать снимать. Например, он хочет снять картину в жанре фантастики или триллера. А сердце и мысли Александра сейчас заняты одним лишь кино, поэтому о личной жизни молодой человек