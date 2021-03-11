Вдовец Легкоступовой обмочился прямо в такси - СМИ

Вдовец Легкоступовой обмочился прямо в такси - СМИ
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Яхтсмен находился в состоянии сильного алкогольного опьянения

Не все знают о том, что экспертов на популярные шоу "Пусть говорят" и "Прямой эфир" отвозят представители одной и той же компании такси. Достаточно часто приглашенным гостям встречается водитель по имени Фидель. Мужчина рассказал, как однажды с Юрием Фирсовым произошел неприятный инцидент.

После внезапной смерти Валентины Легкоступовой яхтсмен начал часто появляться в эфирах скандальных передач. Фирсов пытался доказать, что он не причастен к кончине исполнительницы хита "Ягода-малина".

По словам Фиделя, недавно он вез Юрия, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В какой-то момент произошел казус – вдовец обмочился прямо в салоне автомобиля. Примечательно, что таксист несколько раз предлагал довезти яхтсмена до туалета, но тот отказывался, передает "Экспресс Газета".

"Я – яхтсмен, в одиночку пересек Атлантику и уж как-нибудь доеду до вашей студии", – заявлял Фирсов.

Водитель вспомнил, как по дороге Юрий доказывал ему свою невиновность в смерти Легкоступовой.

"Мы хорошо гуляли сначала в Турции, потом в Москве. Выпивали, а что дальше случилось, не помню", – заверял вдовец.

Ранее стало известно о том, что против Фирсова появились новые доказательства. Дочь Валентины Валерьевны раскрыла один любопытный факт – в 2019 году яхтсмен закодировался. Хотя мужчина заявлял, что не имеет проблем с алкоголем. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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