Продюсер отметил, что над мемориальным комплексом работают лучшие скульпторы

Четыре года назад в семье Андрея Разина произошла страшная трагедия. 10 марта скончался 16-летний наследник продюсера Александр. Мальчика похоронили на Троекуровском кладбище. С тех самых пор не прекращаются работы по созданию памятника, который установят на могиле сына музыканта.

Напомним, по имеющейся версии, Александру стало плохо во время прогулки с девушкой. Врачи не смогли ничем помочь ему. Причиной смерти якобы стали проблемы с сердцем, вызванные осложнениями после простуды.

Накануне Разин почтил память покойного наследника. Продюсер "Ласкового мая" рассказал, что на Троекуровском кладбище под памятник его сыну выделили огромную территорию.

"Работы по его возведению идут уже четыре года. Над ним работают лучше итальянские и российские скульпторы и художники", – отметил Андрей Александрович.

Музыкант добавил, что в скором времени можно будет посетить мемориальный комплекс. Мастера вносят в свое творение последние штрихи.

По словам Разина, стоимость мемориального комплекса составляет почти три миллиона евро. Весит сооружение около 300 тонн, а его высота будет больше семи метров, передает "Комсомольская Правда".

"Ещё раз хочу выразить огромную благодарность всем, кто любит нашего сына, кто помнит его и поддерживает нашу семью", – написал Разин в личном микроблоге.

Он напомнил, что в его сочинском отеле действует музей, открытый в память об Александре.

Ранее стало известно о конфликте продюсера с Андреем Малаховым.