Актриса стала героиней популярной передачи

Марина Зудина откровенно рассказала о романе с покойным Олегом Табаковым. Артисты начали встречаться в далеком 1985 году.

Со стороны Зудиной это была любовь с первого взгляда. После знакомства с Табаковым у Марины Вячеславовны сразу же появилось желание признаться ему в своих чувствах.

В эфире передачи "Судьба человека" актриса поделилась с Борисом Корчевниковым дорогими сердцу воспоминаниями.

"Меня просто потянула какая-то сила. Я захотела признаться ему в любви. Это не зависело ни от него, ни от меня. Нас просто это свело и все", – разоткровенничалась Зудина.

Однако сам Олег Павлович не сразу сообщил избраннице о взаимных чувствах. Только спустя год после начала романа артистка услышала желанные слова. Это произошло во время ссоры.

"Я была абсолютно счастлива. Так бывает только в сказках. Примерно через год наших отношений он чем-то меня обидел и воскликнул: "Да ты что ли не понимаешь, что я люблю тебя!?" – вспомнила Марина Вячеславовна.

Напомним, в 1995 году Табаков и Зудина сыграли свадьбу. Позже у супругов появились дети – сын Павел и дочь Мария. В 2018 году звезды кинокартины "Семнадцать мгновений весны" не стало. Смерть артиста наступила в результате сердечного приступа.

Ранее Зудина поставила точку в истории с уходом Табакова из семьи.