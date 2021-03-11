Опаснее коронавируса: Малышева назвала угрозу для человечества

Опаснее коронавируса: Малышева назвала угрозу для человечества
Елена Малышева. Фото:Maxim Burlak/Russian Look/www.globallookpress.com
Телеведущая привела ряд фактов

В эфире передачи "Жить здорово!" Елена Малышева заявила, что обычный грипп гораздо опаснее COVID-19. По словам телеведущей, коронавирус забирает жизни в основном пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Что касается гриппа, то от него умирают также молодые и здоровые.

Соведущий Малышевой Дмитрий Шубин отметил, что вирус гриппа и коронавирус имеют практически одинаковые формы и размеры.

Елена Васильевна рассказала, что жертвами гриппа чаще всего становятся люди от 20 до 40 лет. Также болезнь может стать губительной для детей и беременных женщин.

По симптоматике грипп похож на COVID-19. Отличие заключается в том, что в первом случае инкубационный период длится от одного до двух дней. Коронавирус же проявляется в течение двух недель.

При вакцинации от ковида степень защиты составляет около 94%. После прививки от гриппа организм защищен только на 60-70%. Поэтому Малышева вновь акцентировала внимание на том, что острое респираторное вирусное заболевание гораздо страшнее коронавирусной инфекции.

Ранее Елена Малышева оправдала живущих за рубежом сыновей. Телеведущая заявила – ее наследники являются "людьми мира".  

Анастасия ГОРЮНОВА

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