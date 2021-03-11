"Расход как у Крузака": Солнцев рассказал о "попивающей" Бузовой

"Расход как у Крузака": Солнцев рассказал о "попивающей" Бузовой
Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
По словам звезды, певице никто не может помочь

Рустам Солнцев в эфире Ютуб-шоу "Алена, блин!" сообщил о пагубных привычках Ольги Бузовой. Бывший участник "Дома-2" признался, что артистка часто злоупотребляет алкоголем.

Солнцев заявил, что общественность попросту недооценивает масштабы проблемы.

"Я думаю, что она попивает. Мягко сказано. Я думаю, там расход уже как у Крузака (вседорожник Ленд Крузер – прим. ред.) – 20 литров на 100 километров!" – отметил Рустам.

Телезвезда знает, о чем говорит. Ведь около трех лет Солнцев являлся членом проекта "Дом-2", который вела Бузова. Эпатажный участник и ведущая часто взаимодействовали в рамках телестройки.

"Она была моей ведущей, в которую я вглядывался. Я же вижу это измененное сознание, оно же есть", – высказался мужчина.

Он добавил, что исполнительнице хита "Мало половин" нужно быть аккуратнее с весельем. Примечательно, что когда несколько лет назад свои опасения по этому поводу высказала Дана Борисова, Солнцев пропустил ее слова мимо ушей.

Сейчас Рустам понимает – Борисова была права. Он считает, что певице уже никто не может помочь. 

Ранее стало известно о том, что Бузова и Бородина чуть не лишились работы на ТНТ. Старое шоу телеведущих закрыли из-за устаревшего формата. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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Гость162382
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хз, но внешне не скажешь
гость
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2-я стадия алкоголизма, рановато так то, сопля совсем :-(
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