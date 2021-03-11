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Даша Жукова родила сына миллиардеру из Греции Ставросу Ниархосу. О появлении ребенка у бывшей Романа Абрамовича и ее нового мужа стало известно сегодня, 11 марта.
Мальчик получил имя своего дедушки по отцу. Его назвали Филиппом, сообщил источник Tatler.
У теперешнего супруга Жуковой это первый ребенок. А у нее самой третий, двоих – сына Аарона-Александра и дочь Лею – она родила от Романа Абрамовича.
Бизнесвумен долго скрывала свою беременность. Это ей вполне удавалось благодаря самоизоляции и затишью светской жизни, вызванным распространением коронавируса в мире. О ее интересном положении впервые заговорили только в конце прошлого года.
Дарья Жукова и Ставрос Ниархос поженились полтора года назад в Париже. Новая свадьба бывшей супруги Романа Абрамовича была скромной – присутствовали только самые близкие.
Однако спустя четыре месяца молодожены устроили роскошное пиршество уже швейцарском Санкт-Морице. Торжество. на которое прибыли знаменитости со всего мира, обошлось им не дешево – как минимум в $6,5 миллионов.
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