Наследника бизнесвумен назвали именем ее свекра

Даша Жукова родила сына миллиардеру из Греции Ставросу Ниархосу. О появлении ребенка у бывшей Романа Абрамовича и ее нового мужа стало известно сегодня, 11 марта.

Мальчик получил имя своего дедушки по отцу. Его назвали Филиппом, сообщил источник Tatler.

У теперешнего супруга Жуковой это первый ребенок. А у нее самой третий, двоих – сына Аарона-Александра и дочь Лею – она родила от Романа Абрамовича.

Бизнесвумен долго скрывала свою беременность. Это ей вполне удавалось благодаря самоизоляции и затишью светской жизни, вызванным распространением коронавируса в мире. О ее интересном положении впервые заговорили только в конце прошлого года.

Дарья Жукова и Ставрос Ниархос поженились полтора года назад в Париже. Новая свадьба бывшей супруги Романа Абрамовича была скромной – присутствовали только самые близкие.

Однако спустя четыре месяца молодожены устроили роскошное пиршество уже швейцарском Санкт-Морице. Торжество. на которое прибыли знаменитости со всего мира, обошлось им не дешево – как минимум в $6,5 миллионов.