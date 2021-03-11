Какие звезды стали родителями в 2021 году

Паулина Андреева и Федор Бондарчук. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Арсений Шульгин. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кети Топурия. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Дарья Жукова. Фото: Anna Salynskaya//www.globallookpress.com Тимур Соловьев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Несколько знаменитых пар порадовали поклонников пополнением в семействе

Идет всего третий месяц 2021 года, а некоторые звезды шоу-бизнеса уже ощутили радость рождения новой жизни.

Бондарчук и Андреева

Этой звездной паре удалось совершить практически невозможное. Никто и не догадывался, что Паулина Андреева носит под сердцем наследника Федора Бондарчука. Обычно такие вести быстро просачиваются в прессу. Но актриса с режиссером следовали всем законам конспирации и скрыли интересное положение Паулины. О рождении сына Ивана стало известно 2 марта, когда сама молодая мама решила поведать об этом миру.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Топурия и Деньгов

Знаменитая певица Кети Топурия стала мамой 21 января. На свет появилась дочь Оливия. Артистка подарила наследницу своему возлюбленному бизнесмену Льву Деньгову. В ноябре прошлого года мужчина стал законным супругом знаменитости. К слову, Топурия тоже всячески пыталась скрывать свою беременность, однако ее быстро рассекретили. Информация о том, что звезда находится в интересном положении, появилась задолго до официального объявления о беременности.

Кети Топурия. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Шульгин и Волкова

Также порадовала поклонников чета Арсения Шульгина и Лианы Волковой. Сын Валерии впервые стал отцом – молодые родители воспитывают девочку, которой дали имя Селин. Малышка оказалась настоящим новогодним подарком для звездного семейства – девочка появилась на свет рано утром 1 января. Кстати, имя наследницы расшифровывается, как "Сеня плюс Лиана".

Арсений Шульгин. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Тимур и Анна Соловьевы

В конце января ведущий программы "Доброе утро" Тимур Соловьев поделился с поклонниками радостной новостью – у него родилась дочь. Наследницу журналисту подарила его супруга Анна. Кстати, малышка появилась на свет в одной из лучших клиник Москвы "Лапино".

Тимур Соловьев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Жукова и Ниархос

Буквально сегодня, 11 марта, стала матерью бывшая жена олигарха Романа Абрамовича. Даша Жукова подарила сына миллиардеру из Греции Ставросу Ниархосу.

Дарья Жукова. Фото: Anna Salynskaya//www.globallookpress.com

Ольга ФЕДОРОВА

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