Знаменитость больше 10 лет счастлива в отношениях с успешным бизнесменом

Лицо Марии Ситтель знает вся страна. Ведущая регулярно рассказывает россиянам, какие события происходят в мире – уже много лет Мария ведет программу "Вести" на телеканале "Россия". Однако не все знают, что Ситтель не только успешная телеведущая, но и многодетная мать. В 2016 году Мария родила пятого ребенка.



Первую наследницу, Дарью, Ситтель родила, еще проживая в Пензе. С отцом ребенка отношения не сложились, и звезда старается не вспоминать об этом человеке. Когда Мария отправилась покорять Москву, ее дочь осталась с бабушкой и дедушкой. Однако, как только появилась возможность, Ситтель забрала наследницу в столицу.

Когда Даше было 14 лет, ее мама наконец-то встретила свою любовь. Супруг Марии Александр Терещенко занимается бизнесом. Пара познакомилась на Кипре – их "курортный роман" затянулся на два года и закончился пышной свадьбой.

За 11 лет семейной жизни у влюбленных родилось четверо детей. Теперь Мария вместе с супругом и старшей дочерью Дарьей воспитывает десятилетнего Ивана, восьмилетнего Савву, семилетнего Николая и маленькую дочь Катю.

Сейчас звездное семейство проживает в роскошном особняке в Подмосковье. Родители Ситтель живут вместе с ними. Папа и мама Марии занимаются внуками и помогают следить за хозяйством, рассказывают авторы канала "Вспомним Советский Союз" в "Яндекс.Дзене".