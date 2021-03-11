Фигурист признался, что очень счастлив со своей избранницей

Илья Авербух, предпочитавший ничего не комментировать о Елизавете Арзамасовой, решил прервать молчание и рассказать о жизни с ней. Спортсмен признался, что бережно охраняет внутренний мир своей новоиспеченной жены.

По словам фигуриста, они разделяют профессиональный мир и личные отношения. Поэтому Арзамасова не стала участницей шоу "Ледниковый период". Да и по правилам это не положено.

Супруги не вмешиваются в процесс работы другого, но всегда обсуждают конечный результат. Так, Авербух не приходит на репетиции спектаклей Арзамасовой. Он считает, что это достаточно интимный момент. Не мешает фигурист возлюбленной, когда та разучивает новую роль дома.

При этом актриса заглядывала на репетиции шоу "Ледниковый период" и делилась своими мыслями о прокатах пар, хоть и не критиковала слишком сильно, поведал Авербух изданию "7Дней" в "Инстаграм".

Спортсмен также рассказал, что выходные, связанные с 8 марта, в этом году они провели на Эльбрусе с его сыном от первого брака Мартином.

Ранее Арзамасова поделилась, что к свадьбе они шли обдуманно и лишь для общественности все вышло, будто бы спонтанно. Судя по всему, несмотря на неутешительные прогнозы экспертов и поклонников, супруги вполне счастливы и не испытывают проблем в отношениях, которые им то и дело пророчат.