Столкнулись четыре машины: Долинский попал в аварию

Столкнулись четыре машины: Долинский попал в аварию
Владимир Долинский. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Массовая авария произошла в столице

К вечеру четверга поступили тревожные новости. Сообщается, что сегодня в крупное ДТП попал знаменитый артист Владимир Долинский.

Участниками дорожно-транспортного происшествия стали сразу четыре автомобиля. Машины столкнулись на Большой Дорогомиловской улице.

Подробности аварии пока уточняются. Как стало известно журналистам РЕН ТВ, в результате ДТП пострадал один человек. Как себя чувствует 76-летний Владимир Абрамович, не сообщается.

Напомним, Владимир Долинский запомнился широкому зрителю своими ролями в таких знаменитых фильмах и телесериалах, как "Зимняя вишня-2", "Кабачок "13 стульев", "Игра на миллионы", "Путейцы", "Графиня де Монсоро" и другие.

Позже телеканал "360" со ссылкой на источники в экстренных службах сообщил, что в аварии пострадал не сам Долинский, а его супруга артистка Наталья Волкова. В беседе с журналистами знаменитость сообщила, что Владимир Абрамович находится на гастролях. При этом сама Волкова пострадала несильно, ее только чуть "ударили сзади". 

Ольга ФЕДОРОВА

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