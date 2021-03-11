Белоруссии запретили выступать на "Евровидении - 2021" с выбранной песней

Белоруссии запретили выступать на "Евровидении - 2021" с выбранной песней
Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Минску придется менять композицию для участия в конкурсе

До "Евровидения – 2021" еще два месяца, однако страсти уже вовсю разгораются. Организаторы конкурса решили группе "Галасы ЗМеста" запретить выступать от Белоруссии с песней "Я научу тебя".

Европейский вещательный союз полагает, что данная композиция поставит под сомнение неполитический курс конкурса. Телеканалу BTRC, который в РБ отвечает за выбор конкурсанта, уже сообщили о решении организаторов. 

Как отмечается в заявлении, опубликованном на сайте конкурса, Белоруссии нужно изменить этот трек или представить новую песню, чтобы иметь возможность побороться за первое место. Если Минск этого не сделает, то страну отстранят от участия в песенном конкурсе. 

Накануне переполох вызвало решение Белоруссии отправить на "Евровидение – 2021" группу "Галасы ЗМеста" из участников КВН, которые поддерживали президента страны Александра Лукашенко, высмеивая оппозицию и протесты. В выбранной песне есть строчки: 

"Я научу тебя плясать под дудочку,/ Я научу тебя клевать на удочку,/ Я научу тебя ходить по струночке, /Ты будешь всем доволен, рад всему".

Лидер группы Дмитрий Бутаков же заявил телеграм-каналу РИА "Новости", что Минск может сам отказаться от участия в конкурсе. 

В прошлом году, когда конкурс отменили из-за пандемии коронавируса, выступать от Белоруссии должна была группа VAL. В 2021-м коллектив не рассматривали в качестве кандидатов из-за того, что участники ходили на митинги после выборов главы государства. 

Полина ИВАНОВА

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