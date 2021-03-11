На щекотливую тему высказалась и супруга Шипенко

После громкого развода Агаты Муцениеце с Павлом Прилучным публика пристально следит за личной жизнью обоих артистов. Недавно поползли слухи, что разведенная актриса крутит любовь с Климом Шипенко. Впрочем, сам женатый режиссер открестился от романа со знаменитостью.



Расставить точки над i и узнать, что думают о сплетнях по поводу романа Агаты и Клима в семействе последнего, решили журналисты издания "Комсомольская правда". В ходе разговора режиссер признался, что не видел скандальные фото, на которых якобы тискает артистку. Шипенко справедливо отметил, что на кадрах вряд ли видно его лицо (в обратном случае он был бы в курсе перемен в собственной личной жизни), а значит все это – очередные выдумки прессы.

"Это не я на видео, меня там не было!" – отрезал Клим.

Жена Шипенко тоже отказалась подтвердить наличие разногласий в звездном семействе. София объявила, что у нее все хорошо, а подробнее разговаривать на тему отношений с мужем не захотела.

Напомним, видео, где таинственный мужчина в медицинской маске обнимается предположительно с Агатой, опубликовал журнал "СтарХит". Впрочем, лица молодых людей четко не видны, поэтому понять, кто конкретно попал на ролик, невозможно.

Отрицает роман актрисы и режиссера также продюсер Муцениеце. Мариам Андреевская заявила, что Агата не способна на такую подлость и не стала бы встречаться с женатым.