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Скончался один из артистов, приложивших руку к созданию знаменитого фильма "Гардемарины, вперед!". Не стало композитора Виктора Лебедева.
Эту трагическую новость сообщили на сайте заксобрания Санкт-Петербурга. Причину смерти мэтра раскрывать не стали.
Лебедев, который запомнился поклонникам как талантливый автор, написал музыку к более чем 50 картинам. Сочинял композиции Лебедев не только для фильмов, но и для оперы, балета и симфонических оркестров.
Композитор шесть десятков лет отдал работе в Санкт-Петербургском государственном институте культуре, раскрывая студентам, будущим артистам и композиторам секреты профессии.
За свою жизнь Лебедев получил не одну награду и почетное звание.
Как пишет издание "Петербургский дневник", прощание с Лебедевым пройдет 16 марта в Спасо-Преображенском соборе. Место погребения композитора пока не известно.
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