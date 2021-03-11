Умер знаменитый советский композитор

Умер знаменитый советский композитор
Фото: pixabay.com
Мэтра не стало на 87-м году жизни

Скончался один из артистов, приложивших руку к созданию знаменитого фильма "Гардемарины, вперед!". Не стало композитора Виктора Лебедева. 

Эту трагическую новость сообщили на сайте заксобрания Санкт-Петербурга. Причину смерти мэтра раскрывать не стали.

Лебедев, который запомнился поклонникам как талантливый автор, написал музыку к более чем 50 картинам. Сочинял композиции Лебедев не только для фильмов, но и для оперы, балета и симфонических оркестров. 

Композитор шесть десятков лет отдал работе в Санкт-Петербургском государственном институте культуре, раскрывая студентам, будущим артистам и композиторам секреты профессии. 

За свою жизнь Лебедев получил не одну награду и почетное звание. 

Как пишет издание "Петербургский дневник", прощание с Лебедевым пройдет 16 марта в Спасо-Преображенском соборе. Место погребения композитора пока не известно. 

Полина ИВАНОВА

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