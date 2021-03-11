Девушка поделилась красочными кадрами с отдыха

Арсений Шульгин и его супруга Лиана отправились в теплые края. Пара, которая 1 января стала родителями, отдыхает в Дубае. Невестка Валерии без стеснения показала фото, сделанные у бассейна, чем привела поклонников в восторг.

Лиана опубликовала в "Инстаграм" снимки в черном купальном лифчике и трусах. Образ девушка дополнила солнцезащитными очками и распущенными волосами. Глядя на точеную фигуру невестки Валерии, не скажешь, что она совсем недавно стала мамой.

"Как же важно любить и принимать себя",

– подписала кадры супруга Арсения, добавив, что жить в гармонии с собой нужно и с полосочкой на животе и, когда талия стала шире на пять сантиметров.

Одной из первых снимки оценила сама Валерия, отметив, что пять сантиметров в талии – "это еще ничего". Певица добавила, что ее новоиспеченная родственница – настоящая красотка.

Фанаты пришли к выводу, что девушка выглядит так, будто роды на ней никак не сказались. Некоторые поспешили ее успокоить, сказав, что полоска на животе исчезнет после грудного вскармливания.

"Очень красивая фигура", "Вы прекрасна", "Даже не загоняйтесь по поводу фигуры! Выглядите потрясающе за год все восстановится", "Ну что за куколка", – восхитились поклонники.

Впрочем, нашлись и недоброжелатели. Они указали на то, что если бы Лиане не нравилась ее фигура, она бы ни за что не стала бы ее показывать в купальнике.

Ранее невестку Валерии раскритиковали за коляску по цене автомобиля.