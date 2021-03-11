Актриса откровенно поведала об отношениях с бывшим мужем

Кристина Асмус мало комментировала разрыв с Гариком Харламовым. Однако поклонники то и дело спрашивают у звезды фильма "Текст" о том, в каких она отношениях с бывшим возлюбленным. Не выдержав потока вопросов, знаменитость решила приоткрыть завесу тайны. Оказалось, что юморист не смог смириться с решением артистки.

"Все сложно.. Он очень обижен на меня",

– призналась Асмус.

В комментариях актриса добавила, общаясь с подписчиками, что ушла от экс-мужа полтора года назад. При этом о расставании бывших возлюбленных стало известно гораздо позже, летом 2020 года. Впрочем, решалась на этот шаг Асмус более трех лет.

Вскоре после шокирующих новостей Харламов говорил, что они с Асмус решили остаться друзьями и расстаться без скандала. Впрочем, юморист поступил по-мужски и оставил своей дочери особняк за 100 миллионов, находящийся в элитном районе на Рублевке. Сейчас девочка живет там с матерью.

При этом актриса уточнила, что сейчас ее активно зовут на интервью, но она не готова делиться подробностями своей жизни. Асмус также отметила, что хотела бы вновь испытать радость рождения ребенка. Актриса мечтает о многодетной семье, какая была у нее. Однако пока дочь Настя занимает все ее время.