Знаменитость решила резко сменить имидж

Лариса Гузеева поделилась с двухмиллионной армией поклонников отличной новостью. Знаменитость станет одной из судей на новом шоу "ТикТок Талант". Ради этого любимица россиян кардинально переменилась.



Артистка выложила карусель фотографий со съемок передачи. Там она красуется в свежих и современных образах. Среди нарядов Гузеевой: черные кожаные брюки с удлиненной футболкой и модной джинсовкой с принтами в виде сердечек. На другом фото знаменитость предстала в ярко-желтой клетчатой рубашке свободного кроя и белых кроссовках. Волосы артистки собраны в необычную прическу.

"Шоу такого формата еще не было нигде в мире!" – подогревает интерес аудитории к новому проекту телеведущая.

Многочисленные поклонники артистки порадовались, что скоро получат возможность лицезреть Ларису не только в передаче "Давай поженимся". Однако больше всего людей поразил помолодевший вид Гузеевой.

"Какая красивая! Как идет молодежный образ!", "Что за девочка в клетчатой рубахе?", "Крутая и моя любимая! Лучшая!", "Боже, какая крутейшая! Очень идет!", "Всегда так одевайтесь, Вы молодая и очень красивая женщина!", "Очень хорошо выглядите!" - восторгаются пользователи Сети.

К слову, недавно Гузеева стала фигуранткой очередной звездной склоки. На этот раз слова телеведущей задели Ксению Собчак. Ей не понравились рассуждения коллеги о нехозяйственных женщинах.