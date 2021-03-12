Актер признался в страхе одиночества

Павел Прилучный откровенно рассказал о том, как у него обстоят дела в личном и карьерном планах. Выяснилось, что сейчас актер живет со своей матерью Любовью Юрьевной.

Неизвестно, что подвигло Прилучного переехать к родительнице. Вполне возможно, что на данный момент Павел испытывает финансовые трудности.

Также звезда сериала "Мажор" признался – больше всего на свете он боится одиночества, передает "Российская газета".

Недавно Прилучный закончил сниматься в фильме "Девятаев" режиссера Тимура Бекмамбетова. Актеру досталась главная роль – он сыграл героя Советского Союза, летчика Михаила Девятаева.

Павел отметил, что ради этой роли ему пришлось похудеть на 12 килограммов. По словам знаменитости, он соблюдал строжайшую диету – ограничивался только рисом и водой.

Помимо этого, звезде пришлось столкнуться с еще одними сложностями.

"Во время съемок у меня от напряжения порой немели губы. Я снимался в робе, меня под ней обматывали целлофаном: в Питере и Кронштадте, где проходили съемки, было дико холодно", – вспомнил Прилучный.

Съемки длились около 50 дней. Несмотря на суровые условия, Павел благодарен известному режиссеру за новый опыт. Так, актеру даже пришлось учиться летать на самолете.

Ранее Прилучный показал сына Тимофея в инвалидном кресле, чем не на шутку напугал поклонников. Однако позже выяснилось, что это всего лишь реквизит.