Виновата болезнь: жена Долинского объяснила попадание в ДТП

Виновата болезнь: жена Долинского объяснила попадание в ДТП
Владимир Долинский. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
После случившегося актриса чувствует себя хорошо

Супруга Владимира Долинского Наталья Волкова накануне стала участницей массового ДТП. В ее автомобиль марки Lexus внезапно влетело другое транспортное средство, которое, в свою очередь, столкнулось с еще одной машиной. Во избежание домыслов актриса решила прояснить ситуацию.

По словам Волковой, ее вины в случившемся нет.

"Я не попадала в ДТП, это в меня попали", – отметила она.

Жена Долинского рассказала, что во время движения она почувствовала резкий удар сзади. К счастью, артистка не пострадала. Она отделалась лишь испугом и повреждениями автомобиля, передает "Пятый канал".

По предварительной версии, у виновника аварии, водителя KIA, случился приступ эпилепсии. Наталья заявила, что она не знает о недуге мужчины. Однако актриса заметила, что после ДТП он вел себя достаточно странно.

Волкова добавила, что она направлялась домой, когда в ее транспортное средство врезался автомобиль.

Ранее стало известно о том, что авария произошла на Большой Дорогомиловской улице в Москве. Сначала поползли слухи, что в ДТП пострадал сам Владимир Абрамович. Но позже его супруга опровергла данную информацию, заявив, что актер уехал на гастроли.

Напомним, Наталья Волкова сыграла в двух кинокартинах. Дебют актрисы состоялся в 1987 году – она получила роль Лиды в фильме-спектакле "Пожелание успеха". В 2006 году на экраны вышла комедия с участием артистки "Парк советского периода". 

Анастасия ГОРЮНОВА

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