Огромный бюст обогатил Калашникову на 2 миллиона рублей

Огромный бюст обогатил Калашникову на 2 миллиона рублей
Анна Калашникова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Теперь певица владеет элитными часами, подаренными неизвестным

Анна Калашникова часто получает от поклонников различные подарки. Недавно артистка стала обладательницей одного из самых дорогих презентов – часов с бриллиантами марки "Ролекс". Певица призналась – шикарный аксессуар ей достался после того, как она изменила кое-что в своем теле.

Оказывается, недавно Калашникова сделала операцию по увеличению груди. Сейчас бюст знаменитости имеет пятый размер.

"Сделала недавно грудь пятого размера и сразу получила в подарок дорогущие часы", – пошутила Анна.

Она отметила, что подобные часы есть у популярного рэпера Моргенштерна. По некоторым данным, стоимость прибора составляет примерно два миллиона рублей, пишет "Комсомольская Правда".

Певица отметила, что "Ролекс" поклонник заказал для нее еще в декабре 2020 года. Фанат рассчитал, что аксессуар как раз доедет до Калашниковой к 8 марта.

Примечательно, что несколько лет назад Анна получила более дорогой подарок от воздыхателя. Артистка хвасталась автомобилем марки Bentley насыщенного красного цвета. Тогда презент для звезды обошелся поклоннику в 20 миллионов рублей. Здесь есть один любопытный факт – незадолго до этого Анна прибегла к услугам пластического хирурга и увеличила грудь до третьего размера. 

Ранее Калашникова назвала сумму своих коммунальных платежей. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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