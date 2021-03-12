Старшей наследнице артиста исполнилось 25 лет

Леонид Агутин рассказал о серебряном юбилее первой наследницы. Он поместил в соцсети ее фото и сопроводил его нежными словами.

В кадре девушка позирует на балконе. На Полине красная водолазка и куртка, Тонкий ремешок, возможно, сумочки, опоясывает плечо. Одна часть распущенных волос падает на грудь, другая – на спину. Девушка слегка улыбается.

"Как же так, доченька? Юбилей уже! 25 лет!", – обращается к ней отец. Ему не верится, что дочка так быстро повзрослела. Однако артист помнит, что именно с нее "все началось". Именно тогда он понял, что взрослый и может быть папой.

Потом все было "так интересно" и хоть "всегда как-то мало", но "очень ценно". Агутин дал понять, что жалеет о нехватке времени для общения с дочкой. И рад, что соединяющие их чувства крепкие.

Исполнитль признался, что очень любит "старшенькую", гордится "невероятно" ее добротой, красотой и блестящим умом. И, пообещав, что "все будет хорошо, спросил, помнит ли она об этом.

Старшая дочь Леонида Агутина родилась в его гражданском (втором) браке с балериной Марией Воробьевой. Полина носит фамилию матери, они живут за границей. Девушка в совершенстве владеет тремя иностанными языками – английским, итальянским и французским.

В январе стало известно, что младшая наследница артиста и его третьей жены – певицы Анжелики Варум – отметила год своих отношений с молодым американцем Кайлом. Младшей дочери Агутина 21 год. В 2011-м она создала музыкальную группу и стала активно выступать