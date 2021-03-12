Запашный не чувствует ног после операции

Артиста цирка едва не парализовало полностью

Немногие знают о том, что Аскольд Запашный перенес пять операций на позвоночнике. Известный дрессировщик признался – он так и не смог до конца восстановиться после полученных на протяжении всей его карьеры травм.

Последнее хирургическое вмешательство состоялось в 2019 году. По словам Запашного-младшего, внутри него установлены специальные поддерживающие конструкции.

"У меня в шее установлено два искусственных межпозвоночных диска, а в пояснице – титановый диск", – рассказал Аскольд.

Знаменитости пришлось свыкнуться с мыслью, что в его тело введены инородные предметы. Сейчас дрессировщик ведет активный образ жизни и много работает. Однако последствия серьезных травм до сих пор дают о себе знать.

Так, Запашный частично потерял чувствительность в ногах. Два пальца на его левой ноге не реагируют на воздействия со стороны, передает "Телепрограмма".

"В целом, по ногам на 20–30% мышцы не задействованы. Но я научился бегать и ходить за счет мышц-стабилизаторов", – заявил артист цирка.

Он добавил, что периодически спотыкается из-за этого, однако старается не унывать. Примечательно, что если бы операции не сделали вовремя, то Аскольда могло полностью парализовать.

В ноябре прошлого года стало известно, что Запашного-младшего экстренно госпитализировали в Москве с болями в груди и низкой температурой.