Запашный не чувствует ног после операции

Запашный не чувствует ног после операции
Аскольд Запашный. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артиста цирка едва не парализовало полностью

Немногие знают о том, что Аскольд Запашный перенес пять операций на позвоночнике. Известный дрессировщик признался – он так и не смог до конца восстановиться после полученных на протяжении всей его карьеры травм.

Последнее хирургическое вмешательство состоялось в 2019 году. По словам Запашного-младшего, внутри него установлены специальные поддерживающие конструкции.

"У меня в шее установлено два искусственных межпозвоночных диска, а в пояснице – титановый диск", – рассказал Аскольд.

Знаменитости пришлось свыкнуться с мыслью, что в его тело введены инородные предметы. Сейчас дрессировщик ведет активный образ жизни и много работает. Однако последствия серьезных травм до сих пор дают о себе знать.

Так, Запашный частично потерял чувствительность в ногах. Два пальца на его левой ноге не реагируют на воздействия со стороны, передает "Телепрограмма". 

"В целом, по ногам на 20–30% мышцы не задействованы. Но я научился бегать и ходить за счет мышц-стабилизаторов", – заявил артист цирка.

Он добавил, что периодически спотыкается из-за этого, однако старается не унывать. Примечательно, что если бы операции не сделали вовремя, то Аскольда могло полностью парализовать.

В ноябре прошлого года стало известно, что Запашного-младшего экстренно госпитализировали в Москве с болями в груди и низкой температурой.

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

США загоняют себя в тупик санкциями против "Северного потока - 2"

Вашингтон в борьбе против нашей трубы поставил себя в тяжелое положение

Закупки "Спутника V" привели к крупному скандалу в Словакии

В стране решили сыграть на отношении народа к России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей