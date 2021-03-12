"Провели вместе ночь": любовница Джигана прервала молчание

"Провели вместе ночь": любовница Джигана прервала молчание
Джиган. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Девушка сообщила о похождениях рэпера на отдыхе

В последнее время Денис Устименко-Вайнштейн, более известный как рэпер Джиган, ведет семейный образ жизни. Неудивительно, ведь его брак с Оксаной Самойловой висел на волоске. Однако многие помнят о прошлых похождениях исполнителя. Так, на связь вышла девушка, представившаяся бывшей любовницей звезды.

Девушка решила не называть своего имени. Она рассказала, что у нее и Джигана была интимная связь. По словам незнакомки, рэпер завязал интрижку на стороне во время пребывания в Турции.

"Тут скрывать нечего, мы делали вечеринку в Турции. Он подходит ко мне такой, говорит: "Привет, давай знакомиться". Я поворачиваюсь и он: "Блин, опять наша", но мы провели вместе ночь", – разоткровенничалась любовница исполнителя.

Девушка добавила, что на протяжении всей вечеринки Джиган искал алкогольные напитки и просил, чтобы к нему присылали различных красавиц для любовных утех, передает Popcake.

Неизвестно, в курсе ли супруга исполнителя об этих похождениях звездного мужа. Но по многочисленным фотографиям и видео в "Инстаграм" Самойловой можно сделать вывод, что она давно простила рэпера и начала жизнь с чистого листа.

Ранее появилась информация о том, что Устименко-Вайнштейн осквернил древнюю святыню на Кавказе. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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