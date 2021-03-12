Любовница Мамаева раскрыла подробности отношений с футболистом

Любовница Мамаева раскрыла подробности отношений с футболистом
Павел Мамаев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Девушка намерена наказать супругу спортсмена

Недавно появилась информация о том, что в семье Павла Мамаева произошел разлад. Супруга спортсмена Алана заявила о желании развестись с ним из-за постоянных измен. Последней каплей стала новость о том, что футболист завел интрижку с испанкой Ирен Гарсиа. Сама иностранка прокомментировала сложившуюся ситуацию.

Известно, что Гарсиа является адвокатом. Также 29-летняя Ирен зарабатывает на жизнь благодаря моделингу.

По словам испанки, их с Мамаевым встреча произошла в городе Марбелья.

"Не знала, что он женат, потому что никогда бы не пошла бы с ним на свидание, если бы была в курсе. Я человек традиционных взглядов", - призналась девушка.

Спустя некоторое время после знакомства она решила довериться Павлу. Ирен отметила, что спортсмен показался ей очень искренним – он сразу рассказал о тюремном заключении.

Вскоре между моделью и футболистом вспыхнули чувства, передает "СтарХит".

Также Гарсиа высказалась о поступке Аланы Мамаевой. Напомним, в своих соцсетях та опубликовала личные данные соперницы – домашний адрес и номер телефона. Позже данная информация распространилась по СМИ.

"Она мне всерьез угрожала – я в панике. Сейчас мои адвокаты уже работают над тем, чтобы эта женщина не смогла избежать суда, если приедет в Испанию", – сообщила модель.

Ранее жена Мамаева заявила, что не собирается претендовать на его имущество и требовать алиментов. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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Гость159929
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"Ранее жена Мамаева заявила, что не собирается претендовать на его имущество и требовать алиментов."

Не говори гоп ....!!!! Знаем мы вашу братию, обдерете как липку.
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