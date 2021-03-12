"Очень тяжело говорить": жене Михалкова сообщили прискорбную новость

"Очень тяжело говорить": жене Михалкова сообщили прискорбную новость
Татьяна и Никита Михалковы. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса не может поверить в случившееся

Несколько дней назад стало известно о смерти известного модельера Александра Арнгольдта. Накануне на личной странице в "Фейсбук" супруга Никиты Михалкова Татьяна Евгеньевна высказалась о трагедии.

Новость о кончине Арнгольдта застала общественного деятеля врасплох.

"Очень тяжело! <> Удивительный, талантливый художник и редкой доброты человек!!!" – написала убитая горем Михалкова.

Она отметила, что дизайнер учился в школе моды и костюма Modesshule в немецком городе Дюссельдорф. Коллекции Александра представляли на модных показах в Пекине, Нью-Йорке, Мюнхене и других городах.

Татьяна Евгеньевна выразила покойному модельеру благодарность за то, что в 90-е годы он внес большой вклад в развитие "Русского Силуэта".

"Очень тяжело говорить, прости, если мы не смогли тебе додать тепла и внимания. Мы в Москве, ты в Петербурге", – с горечью отметила супруга кинорежиссера.

Актриса добавила, что у нее дома висит потрясающее платье, которое в свое время дизайнер подарил ее дочери Надежде.

Текст Михалкова сопроводила совместными фотографиями с модельером.

Очень тяжело! Скончался дизайнер Александр Арнгольдт. Удивительный, талантливый художник и редкой доброты человек!!!...

Опубликовано Татьяной Михалковой Четверг, 11 марта 2021 г.

Ранее появилась информация о том, что Михалков поставил на место упрекнувшую его Собчак. Сценарист пригрозил телеведущей судом за распространение клеветы. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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