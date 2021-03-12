Дом звездной пары находится под тщательной охраной

В мае 2019 года отгремела свадьба Анастасии Каменских и Потапа, которые долгое время выступали дуэтом. Сейчас супруги живут в роскошном двухэтажном особняке под Киевом.

Дом Каменских и Потапа расположен в поселке Романков. Свое жилье артисты тщательно прячут от чужих глаз. Оказалось, что особняк окружен двумя заборами, по всей территории установлены камеры видеонаблюдения, а на въезде гостей пары ждет специальный КПП.

Если верить видео, которое опубликовал телеканал Кyiv Live, дом сделан из камня. Во дворе есть специальная зона для отдыха с бассейном. Сейчас рыночная цена такого особняка достигает почти одного миллиона долларов.

По словам журналистов, участок Потап приобрел еще в 2017 году. Внутри дома весьма уютно: ремонт сделан в светлых тонах, много живых цветов, дорогая мебель, высокие потолки, камин. И, судя по фотографиям певицы в "Инстаграм", у нее также есть своя собственная гардеробная.

Кстати, звездная пара живет по соседству с телеведущей Катей Осадчей и Юрием Горбуновым.

Ранее стало известно, как прошел отдых Каменских и Потапа в Майами. Владелец автопарка, у которого пара арендовала машину, пожаловался журналистам, что знаменитости оставили после себя ужасный бардак: авто было грязным, а внутри он обнаружил следы запрещенных веществ.