Серия редких кадров появилась в "Инстаграме" актрисы

Многие поклонники Ренаты Литвиновой не скрывают, что в звезде их восхищает буквально все: ее образ, актерские и режиссерские работы, голос. Однако отдельного внимания заслуживает то, как знаменитость выглядит свои в 54 года.

На публике Рената всегда появляется при полном параде: элегантные прически, стильные наряды. Дополняют образ, как правило, стрелки и красная помада. И до сегодняшнего дня представить артистку без ее привычного макияжа и аккуратно уложенных волос было сложно, однако звезда фильма "Граница: Таежный роман" опубликовала редкое селфи, на котором показала, как она выглядит без косметики.

Как оказалось, отсутсвие макияжа не делает Литвинову хуже. Напротив, свежие фото актрисы, которые были сделаны с разных ракурсов, доказали подписчикам, что у нее идеальная кожа.

При этом морщины на лице 54-летней актрисы практически отсутствуют. Сама Литвинова не скрывает, что много времени уделяет уходу за собой, поскольку считает это частью своей профессии.

Восхищенным поклонникам режиссера остается лишь разводить руками и спрашивать у Литвиновой, в чем же секрет ее вечной молодости.

Ранее стало известно, что актриса сорвала съемки из-за конфликта со звукооператором. Мужчина уронил перед Литвиновой микрофон, тем самым перебив ее. После этого Рената заявила, что у нее испортилось настроение, и покинула съемочную площадку.