Замену себе актер нашел самостоятельно

Более 30 лет назад на экраны вышел известный фильм "Где находится нофелет?" Мало кто знает, что изначально роль весельчака Гены должен был сыграть Андрей Миронов. Но когда актер выслушал предложение Геральда Бежанова и Анатолия Эйрамджана, он отказался.

Миронов объяснил, что он устал играть "Геннадиев", которые являются отчаянными сердцеедами. Мол, такое амплуа уже приелось, поэтому было бы неплохо попробовать себя в чем-то новом.

Оказалось, что сценарий писался под конкретных актеров. Александра Панкратова-Черного, например, Эйрамджан видел в роли скромного Павла, а роль матери Павла должна была исполнить Мария Миронова. Именно поэтому отказ Андрея Александровича озадачил режиссера.

Правда, сниматься у Бежанова артист не отказался. Оказывается, что они заранее договорились с Панкратовым-Черным поменяться ролями. Миронову приглянулась роль скромного Павла, а его коллега был не прочь сыграть сердцееда Павла.

Когда актеры озвучили эту идею сценаристу и режиссеру, те согласились не задумываясь. Правда, в картине Миронов так и не появился, а роль Павла Голикова станет последней несыгранной ролью Андрея Миронова.

Съемки должны были начаться после того, как закончатся гастроли актера в Риге, во время которых Миронова не стало. В итоге Панкратов-Черный исполнил роль Геннадия, а Павла сыграл Владимир Меньшов.

Мать Миронова также не стала сниматься в "Где находится нофелет?". Роль Елены Аркадьевны досталась Людмиле Шагаловой, которая, к слову, отлично справилась с поставленной задачей.