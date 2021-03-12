До сих пор не все знают об этом факте

В начале 1970-х советские телезрители увидели музыкальную киноленту "Червона рута". Главную роль в фильме сыграла тогда почти неизвестная артистка София Ротару.



Картина была посвящена романтическим отношениям двух молодых людей и сопровождалась многочисленными музыкальными композициями. Среди них была знаменитая песня "Водограй", которую, как все думали, пела сама София. Однако на самом деле, нынешняя звезда эстрады в тот раз просто открывала рот под чужое исполнение.

Более полувека назад за Ротару спела молодая украинская артистка Мария Исак. Имена закадровых исполнителей обычно оставались в тени. В тот раз тоже решили не распространяться, что София поет не своим голосом.

Более того, изначально на роль главной героини утвердили Марию, и только потом на горизонте появилась София. Режиссер переключил свое внимание на Ротару, когда Исак уже записала песню "Водограй". Мария, конечно, была недовольна, но все же позволила использовать ее фонограмму в киноленте.

Любопытно, что популярную композицию пробовали перезаписать с Софией, однако режиссеру ее исполнение не понравилось, и голос Исак навсегда был увековечен в популярной киноленте, напоминают авторы ютуб-канала "Сегодня".

К слову, в 1980-е Мария решила оставить сцену и посвятила себя семье. 30 лет бывшая знаменитая певица проработала в Львовском ЗАГС.

Кстати, недавно Софию Ротару подняли на смех из-за лишних килограммов.