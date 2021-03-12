Художник прикинул, сколько может заработать его подруга

Уход Азизы из "Маски" стал самым обсуждаемым за всю историю шоу. Даже спустя почти неделю в Сети не утихают споры и обсуждения. Никас Сафронов, который уже много лет дружит с артисткой, уверен, что благодаря скандалу на передаче она сможет неплохо заработать.

Художник подчеркнул, что Азизу выгнали незаслуженно, особенно учитывая, что даже профессиональные музыканты говорят, что там были более слабые артисты. Однако Сафронов призвал подругу не впадать в депрессию, потому что благодаря "Маске" она еще раз доказала всем, что интерес к ней по-прежнему высок.

Более того, скандал в эфире НТВ и бурные обсуждения после обязательно принесут большие дивиденды.

"Ее начнут чаще приглашать на концерты и в новые проекты, наверняка, возрастут гонорары. Думаю, что несколько миллионов рублей благодаря участию в "Маске" она заработает точно",

– поделился Сафронов с "Собеседником".

Кстати, художник также ответил критикам знаменитости, которые не одобрили участие Азизы в шоу подобного формата. Сафронов напомнил, что в прошлом сезоне на сцену выходила, например, Лариса Долина. По его мнению, "Маска" – это отличный способ напомнить публике, какие невероятные вещи могут вытворять артисты на сцене.

Напомним, что Азиза выступала в шоу "Маска" в костюме Пингвина. После того, как звезда была рассекречена, она устроила скандал, открыто выразив несогласие с мнением членов жюри.

После этого подруга певицы рассказала, что Азиза вернется в шоу в ближайшее время.