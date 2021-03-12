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Скандально известная дочь певицы Любови
Успенской выложила на своей странице в "Инстаграм" пугающую фотографию.
На снимке лицо Татьяны Плаксиной покрыто следами от падения – ссадинами и синяками.
Оказалось, знаменитая наследница решила поностальгировать и разместила в соцсети архивный кадр 2018 года. Судя по всему, фотография сделана в период, когда девушка переживала один из самых страшных в своей жизни моментов. Именно в том году Татьяна рухнула с велосипеда в Коста-Рике.
Последствия падения потребовали серьезного вмешательства со стороны медицинских сотрудников, так как дочь Успенской получила серьезные травмы. Плаксина рассказывала, что в тот день она потеряла несколько зубов и сломала челюсть.
Татьяна до сих пор с содроганием вспоминает страшный период своей жизни, который мог закончиться самым трагическим образом.
"Тогда я решила остаться в Мире живых, где Дух мудр и неукротим", – подписала ужасающий снимок звездная наследница.
Плаксина призналась, что в тот день пережила второе рождение, и посоветовала подписчикам трепетно относиться к своему здоровью.
Поклонники поддержали дочь Успенской ободряющими комментариями.
"Слава богу, что это в прошлом", "Умничка, что смогла пережить это! Пусть не повторяется такое никогда", "Здоровья тебе, девочка, и внутренней силы!" – пишут пользователи Сети.
Кстати, недавно Татьяна преподнесла матери неожиданный подарок в день рождения. Плаксина внезапно решила вернуться в Россию.
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