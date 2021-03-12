Как выглядела дочь Успенской после рокового падения - фото

Как выглядела дочь Успенской после рокового падения - фото
Любовь Успенская. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Внешность девушки после этого случая сильно изменилась

Скандально известная дочь певицы Любови Успенской выложила на своей странице в "Инстаграм" пугающую фотографию. На снимке лицо Татьяны Плаксиной покрыто следами от падения – ссадинами и синяками.

Оказалось, знаменитая наследница решила поностальгировать и разместила в соцсети архивный кадр 2018 года. Судя по всему, фотография сделана в период, когда девушка переживала один из самых страшных в своей жизни моментов. Именно в том году Татьяна рухнула с велосипеда в Коста-Рике.

Последствия падения потребовали серьезного вмешательства со стороны медицинских сотрудников, так как дочь Успенской получила серьезные травмы. Плаксина рассказывала, что в тот день она потеряла несколько зубов и сломала челюсть.

Татьяна до сих пор с содроганием вспоминает страшный период своей жизни, который мог закончиться самым трагическим образом.

"Тогда я решила остаться в Мире живых, где Дух мудр и неукротим", – подписала ужасающий снимок звездная наследница.

Плаксина призналась, что в тот день пережила второе рождение, и посоветовала подписчикам трепетно относиться к своему здоровью.

Поклонники поддержали дочь Успенской ободряющими комментариями.

"Слава богу, что это в прошлом", "Умничка, что смогла пережить это! Пусть не повторяется такое никогда", "Здоровья тебе, девочка, и внутренней силы!" – пишут пользователи Сети.

Кстати, недавно Татьяна преподнесла матери неожиданный подарок в день рождения. Плаксина внезапно решила вернуться в Россию.

Ольга ФЕДОРОВА

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