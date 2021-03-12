Участники шоу "Танцы" устроили бунт во время записи эфира

Участники шоу "Танцы" устроили бунт во время записи эфира
Кадр youtube.com
Подобный инцидент произошел впервые за всю историю проекта

Шоу "Танцы" возвращается в эфир телеканала ТНТ. Съемки последнего сезона стартовали еще в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса их пришлось приостановить. В новом выпуске наставники проекта должны окончательно определиться с составом своих команд, а зрители смогут наконец насладиться номерами тех участников, которых отобрали еще до затянувшегося перерыва. 

К сожалению, без скандалов в этот раз не обошлось. И если в прошлых сезонах ссоры происходили, как правило, между наставниками, то в этот раз демарш устроили сами танцоры. Одна из пар отказалась выходить на сцену и танцевать номер, которым им поставили хореографы "Танцев". 

Имена танцоров не называются. Креативные продюсеры проекта Константин Обухов и Александр Романов лишь отметили, что ранее никто из участников не позволял себе подобного поведения. 

"Эта беспрецедентная ситуация еще раз подтверждает, что последний сезон точно будет особенным", 

отметили продюсеры в беседе с "Телепрограммой". 

Также Обухов и Романов рассказали, что одна из девушек получила серьезную травму во время выступления, которое открывает концерт. К счастью, танцовщице оказали помощь, благодаря чему она смогла выйти на сцену и исполнить свой номер, превозмогая боль. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Россияне загнали себя в кредитное рабство

Финансовое состояние россиян начинает вызывать все большее беспокойство

Закупки "Спутника V" привели к крупному скандалу в Словакии

В стране решили сыграть на отношении народа к России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей