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Шоу "Танцы" возвращается в эфир телеканала ТНТ. Съемки последнего сезона стартовали еще в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса их пришлось приостановить. В новом выпуске наставники проекта должны окончательно определиться с составом своих команд, а зрители смогут наконец насладиться номерами тех участников, которых отобрали еще до затянувшегося перерыва.
К сожалению, без скандалов в этот раз не обошлось. И если в прошлых сезонах ссоры происходили, как правило, между наставниками, то в этот раз демарш устроили сами танцоры. Одна из пар отказалась выходить на сцену и танцевать номер, которым им поставили хореографы "Танцев".
Имена танцоров не называются. Креативные продюсеры проекта Константин Обухов и Александр Романов лишь отметили, что ранее никто из участников не позволял себе подобного поведения.
"Эта беспрецедентная ситуация еще раз подтверждает, что последний сезон точно будет особенным",
– отметили продюсеры в беседе с "Телепрограммой".
Также Обухов и Романов рассказали, что одна из девушек получила серьезную травму во время выступления, которое открывает концерт. К счастью, танцовщице оказали помощь, благодаря чему она смогла выйти на сцену и исполнить свой номер, превозмогая боль.
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