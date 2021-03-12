Оскорбившая Муцениеце Сысоева взяла свои слова назад

Оскорбившая Муцениеце Сысоева взяла свои слова назад
Надежда Сысоева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда Comedy Women призвала прекратить травлю звезды "Закрытой школы"

Страсти вокруг Агаты Муцениеце и Клима Шипенко разгорелись с новой силой, когда Надежда Сысоева публично назвала актрису "дном" за роман с женатым режиссером. Однако, похоже, уже сегодня звезда Comedy Women поняла, что поторопилась с выводами.

На своей странице в "Инстаграм" Сысоева опубликовала пост, в котором извинилась перед Муцениеце, которую ранее оскорбила. 

"Хочу сказать, что я невероятно счастлива ошибиться, Агата! Разобравшись в этой ситуации и пообщавшись с обеими девушками, желаю остановить этот поток негатива желтой прессы", 

– написала артистка. 

Извинилась Сысоева и перед женой Шипенко, отметив, что не должна была комментировать то, в чем некомпетентна. Также Наденька еще раз подтвердила, что слухи о романе актрисы и режиссера – ложь. 

К слову, многие коллеги поддержали юмористку, похвалив ее за то, что она смогла принести публичные извинения. 

"Умница", 

– написала Екатерина Варнава в комментариях. 

Напомним, что ранее Клим Шипенко прервал молчание и прокомментировал слухи о романе с Муцениеце. Режиссер "Текста" подчеркнул, что он даже не видел те скандальные фото, которые в Сети обсуждают уже несколько дней. 

Жена Шипенко, София, также подтвердила, что в звездной семье нет никаких разногласий, добавив, что у нее все хорошо. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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