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Российский и советский эстрадный исполнитель Стахан Рахимов скончался в 83-летнем возрасте. Об этом сообщили в Москонцерте.
Известно, что Рахимов ушел из жизни спустя 40 дней после смерти своей супруги, народной артистки РФ Аллы Иошпе.
Иошпе не стало еще 30 января. Звезда ушла из жизни в том же возрасте, что и ее супруг, отмечает источник.
Опубликовано Валерием Корном Пятница, 12 марта 2021 г.
О конкретных причинах смерти артиста представитель организации "Москонцерт" не сообщает.
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