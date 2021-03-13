Знаменитый артист ушел из жизни на 84-ом году жизни

Российский и советский эстрадный исполнитель Стахан Рахимов скончался в 83-летнем возрасте. Об этом сообщили в Москонцерте.

Известно, что Рахимов ушел из жизни спустя 40 дней после смерти своей супруги, народной артистки РФ Аллы Иошпе.

Иошпе не стало еще 30 января. Звезда ушла из жизни в том же возрасте, что и ее супруг, отмечает источник.

О конкретных причинах смерти артиста представитель организации "Москонцерт" не сообщает.