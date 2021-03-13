Сейчас артист проживает в Испании

Алексей Панин уверяет, что готов "с радостью" отказаться от российского гражданства в случае, если ему предложат паспорт гражданина любой европейской страны. Однако, отметил он, пока ни Испания, где он проживает на данный момент, ни любое другое государство Евросоюза таким желанием не горят.

Актер заявил, что не считает Россию своим домом. Более того, в стране жить ему некомфортно – больше нравится в Европе. При этом он ощущает себя гражданином мира, не привязанным к какому-то конкретному месту.

"Я не могу сказать, что мне все нравится в Испании, во Франции или в Америке. Мне что-то нравится в Испании, что-то – во Франции, что-то нравится в России. Но сказать, что я чувствую, что это моя родина – нет", – передает его слова "Комсомольская правда".

При этом Россию он рассматривает, в большей степени, как источник заработка. Просто так приезжать в страну он не хочет, никаких страданий от этого он не испытывает. Готов прилететь на несколько дней, сняться в кино, если пригласят, и сразу же отправиться обратно в Европу.

Сейчас у Панина есть вид на жительство в Испании. Чтобы перейти к следующей ступене – постоянному виду на жительство – ему нужно прожить в стране пять лет, при этом не имея права на работу в ней. С ПМЖ ему разрешат вести бизнес и работать. Еще через пять лет он сможет претендовать на гражданство.

О своей категоричной позиции Алексей Панин заявлял еще несколько лет назад. Он говорил, что совершенно не хочет жить в России, призывая своих поклонников "продовать квартиры и почки" для эмиграции. Некоторое время назад он похоронил маму, после этого близких людей в стране у артиста не осталось.