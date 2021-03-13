Пугачева пришла на молодежную вечеринку в дерзком наряде

Компанию Примадонне составил муж, облаченный в царские наряды

Алла Пугачева неожиданно стала гостьей торжества, посвященного тридцатилетию блогерши Анастасии Ивлеевой. Девушка решила собрать на вечеринке весь бомонд – как старый, так и новый.

Мероприятие прошло в популярном ресторане на Арбате. Ивлеева старалась до последнего не раскрывать, кого пригласился на юбилей, намекая, что праздник выйдет грандиозным. В итоге среди гостей оказались Александр Гудков, Элджей, Ксения Собчак, Матильда Шнурова, Даня Милохин и многие другие звезды. Приглашение не стала игнорировать даже Алла Пугачева, которая давно знакома с Анастасией. Примадонна пришла в компании своего мужа Максима Галкина, соблюдая главное требование вечеринки – надеть дерзкие наряды.

Юбилярше к торжеству сделали необычный маникюр – ногти Ивлеевой извивались в различных фигурах. Когда в гости пришла певица вместе с супругом, Анастасия решила похвастаться своим необычным внешнем видом. Пугачева же, в свою очередь, показала ей свои перстни и маникюр.

Для торжества Примадонна выбрала наряд традиционного для себя черного цвета. Предпочтение она отдала элегантному черному платью-мини, которое закрыла прозрачной вуалью. Образ дополнила головным убором с перьями. Максим Галкин, в свою очередь, нарядился в царские доспехи и перчатки, полностью покрытые драгоченными камнями.

Как долго она была на торжестве – неизвестно. Однако в последнее время Пугачева все чаще стала выбираться из собственного замка. Раньше ходили слухи, что Галкин старается никуда не выпускать певицу, поскольку переживает за ее здоровье на фоне пандемии коронавируса. Однако недавно артиста посетила праздник Вячеслава Зайцева – ее визит обернулся крупным скандалом.