Жена Петросяна откровенно рассказала о своем отношении к Степаненко

Девушка считает, что лить друг на друга грязь в сложившейся ситуации - глупо

Татьяна Брухунова угодила в скандал, когда некоторое время назад на просьбу журналиста прокомментировать, как она относится к сравнениям с Еленой Степаненко внешне ответила "Это хамство!". Сейчас же молодая жена Петросяна решила прояснить свое отношение к бывшей юмориста.

Только в последнее время Татьяна и Евгений Ваганович стали понемногу приоткрывать завесу своей супружеской жизни. Их союз неизменно подвергается критике из-за большой разницы в возрасте между супругами – 44 года. Ходят слухи, что Брухунова, которая до этого была помощницей юмориста, увела его из семьи, из-за чего Степаненко без стеснения отпускает колкости в адрес девушки и экс-мужа.

Татьяна, в свою очередь, считает, что произошедшее с ними – лишь жизнь, поэтому негативить в адрес друг друга – глупо.

"Это же до человека не доходит, а тебя разрушает. Поэтому я не испытываю к Елене Григорьевне какого-то негатива, и я не имею права на это", – рассказала она "Собеседнику".

Однако нельзя сказать, что отношения между женщинами Петросяна хотя бы нейтральные. Некоторое время назад в Сети появлялась информация, что сын, которого Татьяна родила год назад, не от юмориста. Мол, Петросян уже в таком почтенном возрасте, что попросту не способен на произведение потомства. Брухунова же заявляла, что подобные вбросы – дело рук завистников, и она давно знает, кто именно за ними стоит. Вероятно, девушка таким образом намекала на проделки Степаненко.