Расторгуев пришел в ресторан с женой на костылях - фото

Расторгуев пришел в ресторан с женой на костылях - фото
Николай Расторгуев. Фото: Vadim Tarakanov/www.globallookpress.com
Наталья не отказалась от праздника, несмотря на плохое состояние

Популярный российский исполнитель Николай Расторгуев отметил в узком семейном кругу 51-летие своей супруги Натальи. Тихий семейный вечер состоялся в одном из японских ресторанов.

Фотографию со своей семьей опубликовал сын артиста, Николай Расторгуев-младший. На фото можно увидеть, что Наталья опирается на костыль.

Счастливая женщина также призналась в своем микроблоге, что до ресторана ее отвез супруг. Лидер группы "Любэ" лично сел за руль, чтобы привезти на праздник любимую жену.

По информации СМИ, недавно Наталья упала на участке в одном из элитных поселков Подмосковья, из-за чего сильно ушибла ногу. После неприятного случая женщина расхаживает, опираясь на костыль, называя себя в шутку "временным инвалидом".

"Отличный семейный вечер в сочетании с прекрасной погодой".– написал сын артиста на своей странице в "Инстаграм".

Как отмечает "Экспресс-газета", Расторгуева познакомилась с будущим мужем на одном из его концертов, впоследствии став любовницей женатого музыканта. Женщина в итоге увела популярного певца от его первой супруги, Валентины. Однако позднее Наталья заявила, рассказав о том, как лишила мужчины свою соперницу, что все происходящее с человеком становится его заслугой за содеянное.

После пышной свадьбы Расторгуевы долго не могли родить ребенка. В итоге на шестом месяце родился малыш, чей вес был чуть больше одного килограмма. Ребенка спасли чудом, отмечает источник.

Ранее Надежда Бабкина выложила фото с Расторуевым, заявив о том, что намерена "перепеть" песню артиста. Внимание пользователей же привлек внешний вид музыканта. Многие поклонники решили, что Николай сильно сдал из-за неважного внешнего вида. Правда, на совместном снимке оба артиста выглядели вполне счастливыми.


Егор МАЛКОВ

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