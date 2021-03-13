Шатунов рассказал о "рабстве" в интернате после популярности "Ласкового мая"

Шатунов рассказал о "рабстве" в интернате после популярности "Ласкового мая"
Ласковый май. Фото: Evguenii Matveev/www.globallookpress.com
Артист признался, что принудительно выступал с концертами два года

Популярный российский исполнитель Юрий Шатунов рассказал о своей непростой судьбе до обретения народной популярности. Кумир советских подростков признался, что отпахал весь Союз с концертами, находясь в "рабстве".

Так, экс-участник "Ласкового мая" рассказал, что во время своей учебы в школьном интернате выступал без паспорта два года, принудительно работая на концертах.

Юрий утверждает, что все это врем паспорт находился у директора интерната, Галины Федоровны. Женщина отобрала у ученика документ и положила в свой сейф, заявив, что паспорт потребуется для того, чтобы подопечному оформили место в общежитии как государственному несовершеннолетнему.

"И два года я работал на нее. Пел на концертах", – вспомнил артист в эфире телепередачи "Привет, Андрей" на телеканале "Россия-1".

Позднее в эфире канала опубликовали архивное видео, на котором артист получат заветный и долгожданный паспорт. Документ выпускнику интерната выдал на руки милиционер. Юрий рассказал, что обыденная на взгляд история действительно выглядит на фото "гладкой и ровной".

Позднее откровений бывшего солиста "Ласкового мая" ситуцию прокомментировал музыкант Сергей Васюта, заявивший о том, что Юрий фактически пережил "рабство", передает РИА ФАН.

Не так давно завершился длительный судебный процесс по авторским правам между Шатуновым и продюсером "Ласкового мая" Андреем Разиным. Так, изначально артист сообщил, что бывший коллега запретил ему исполнять хиты группы, однако сам Разин выступал с песнями "Ласкового мая", используя фонограмму. В ответ бизнесмен устроил перепалку с Шатуновым в социальных сетях.

Егор МАЛКОВ

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